США организуют в Эр-Рияде непрямые переговоры России и Украины

США на этой неделе намерены провести в Эр-Рияде непрямые переговоры между техническими группами России и Украины по вопросу урегулирования военного конфликта. Об этом сообщил спецпосланник США по Украине Кит Келлог, который курирует контакты Вашингтона с Киевом. Консультации планируются 24 марта.

Господин Келлог рассказал, что американские чиновники поговорят отдельно с представителями России и Украины. «На этой неделе мы организуем технические группы для так называемых непрямых переговоров в Саудовской Аравии, когда обе стороны сидят в разных комнатах, и мы спрашиваем каждого: "Каковы ваши условия?"... Фактически это челночная дипломатия между комнатами в Эр-Рияде»,— привел он подробности в интервью The Glenn Beck Program.

19 марта советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц провел телефонный разговор с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым. Стороны договорились, что их «технические группы» встретятся в Эр-Рияде, чтобы обсудить реализацию частичного прекращения огня. Делегацию РФ возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Встреча представителей двух стран была согласована после прошедшей 18 марта телефонной беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Подробности — в материале «Ъ» «Договорились».