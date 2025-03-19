Уолц обсудил с Ушаковым предстоящие переговоры России и США в Эр-Рияде

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц сообщил, что провел телефонный разговор с помощником российского президента Юрием Ушаковым. Стороны договорились, что их «технические группы» встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы обсудить реализацию частичного прекращения огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Мы договорились, что наши технические группы встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на реализации и расширении частичного прекращения огня, которого президент Трамп добился от России»,— написал Майк Уолц в соцсети X.

По итогу телефонных переговоров, cостоявшихся 18 марта, президенты Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о создании российской и американской экспертных групп для урегулирования российско-украинского конфликта. Вслед за этим спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что делегации Вашингтона и Москвы встретятся в саудовской Джидде в воскресенье, 23 марта, чтобы обсудить детали соглашения о прекращении огня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Договорились».

Лусине Баласян