Дегтярев напомнил об особых отношениях с Зимбабве из-за нового главы МОК

Назначенный сегодня президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри родом из Зимбабве и никогда не отказывалась от своих корней. Это является преимуществом для России, у которой с республикой установились особые отношения, считает министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Дегтярев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Михаил Дегтярев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Я воспринимаю себя как зимбабвийка, я там родилась, как и моя мама, и бабушка»,— процитировал господин Дегтярев фразу из одного интервью нового президента МОК.

«Для России это, конечно, плюс. Наши дружеские отношения с этой республикой сложились много десятилетий назад и остаются крепкими по сей день. Неслучайно сразу после избрания Ковентри президентом МОК весь мир с экранов ТВ наблюдал, как другой член МОК, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, оказался одним из первых, кто лично и очень тепло поздравил ее с избранием»,— добавил министр спорта.

20 марта в Греции на 144-й сессии МОК прошли выборы президента организации. В первом туре им была избрана 41-летняя олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри. Ковентри — десятый президент МОК за его 130-летнюю историю. Она стала первой женщиной на посту главы организации. Ковентри сменит на этом посту 71-летнего Томаса Баха.

Подробности читайте в колонке министра спорта Михаила Дегтярева.