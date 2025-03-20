При ударах Израиля в секторе Газа погиб 591 человек с 18 марта

Число погибших в секторе Газа возросло до 591 с 18 марта, когда израильская армия возобновила удары по анклаву. Более 1 тыс. человек пострадали. Об этом сообщает управление по работе со средствами массовой информации в палестинском анклаве, его заявление приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abdel Kareem Hana / AP Фото: Abdel Kareem Hana / AP

Большинство погибших составляют дети, женщины и пожилые люди. Спасатели пока не могут извлечь тела из-под завалов разрушенных зданий, отмечается в сообщении.

Вчера, 19 марта, Международный комитет Красного Креста заявлял, что врачи в секторе Газа с трудом справляются с ростом количества пострадавших из-за ухудшающейся гуманитарной ситуации в анклаве.

Израиль сегодня, 20 марта, возобновил наземные операции в центре и на юге сектора Газа. Основные цели операций — «расширение зоны безопасности» и «создание буфера для защиты северной и южной частей региона». В рамках операции израильские войска расширили контроль до коридора Нецарим. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации главы службы внутренней безопасности палестинского «Хамаса» Рашида Джаджуха. ЦАХАЛ начал атаковать сектор Газа спустя два месяца после начала первого этапа сделки с «Хамасом», предполагающей прекращение огня. Причиной стал отказ палестинских боевиков возвращать заложников.

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