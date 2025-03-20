Израиль ликвидировал главу службы внутренней безопасности «Хамаса» в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации главы службы внутренней безопасности палестинского «Хамаса» Рашида Джаджуха. На этом посту он сменил Сами Удэ, убитого в результате израильского удара в июле 2024 года.

«Кроме того, был уничтожен террорист Айман Атсалих — глава регионального подразделения Хан-Юнис в силах безопасности ''Хамаса''»,— сообщила пресс-служба ЦАХАЛа. По утверждению израильских военных, также был убит Исмаил Абд аль-Аал, который руководил большинством операций по контрабанде оружия группировки «Исламский джихад» в последние годы.

Израиль сегодня, 20 марта, возобновил наземные операции в центре и на юге сектора Газа. Основные цели операций — «расширение зоны безопасности» и «создание буфера для защиты северной и южной частей региона». В рамках операции израильские войска расширили контроль до коридора Нецарим. ЦАХАЛ начал атаковать сектор Газа спустя два месяца после начала первого этапа сделки с «Хамасом», предполагающей прекращение огня. Причиной стал отказ палестинских боевиков возвращать заложников.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Хамасу'' не дают залечить раны».

Лусине Баласян