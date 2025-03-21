Должникам за ЖКУ сохранили льготы

Правительство продлило до 1 января 2027 года особый порядок начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). По закону они должны быть привязаны к ключевой ставке ЦБ, но из-за ее резкого повышения до 21% с 2022 года ставку для расчета пеней по просрочке за «коммуналку» зафиксировали на уровне 9,5%. Решение позволит государству, с одной стороны, стимулировать злостных неплательщиков активнее гасить «коммунальные» долги, а с другой — снизить давление на бедных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В возглавляемом Иреком Файзуллиным Минстрое “Ъ” сказали, что правительство решило продлить защиту населения от резкого роста штрафов за просроченные долги по ЖКУ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ В возглавляемом Иреком Файзуллиным Минстрое “Ъ” сказали, что правительство решило продлить защиту населения от резкого роста штрафов за просроченные долги по ЖКУ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление №329 от 18 марта — оно сохраняет до конца 2026 года послабления при уплате пеней и штрафов за несвоевременную оплату ЖКУ. Расчет пеней и штрафов привязан к ставке ЦБ, но из-за ее резкого взлета весной 2022 года до 20% для расчетов по долгам граждан за ЖКУ ее зафиксировали на уровне 9,5% годовых — сохранение значения до 2017 года связано с сохранением высокой ключевой ставки и в 2025 году (21% годовых, может быть пересмотрена Банком России 21 марта, но резкого снижения никто не ожидает).

Пеня — неустойка за нарушение порядка оплаты «коммуналки» и взносов на капремонт: при просрочке на 31−90 дней начисляется 1/300 ставки ЦБ за каждые сутки, затем размер штрафа вырастает до 1/130 ключевой ставки. Возможность устанавливать особенности регулирования в сфере ЖКХ появилась у правительства в рамках №58-ФЗ от 14 марта 2022 года, а №6-ФЗ, продлевающий эти полномочия на 2025–2026 годы, подписан в начале текущего года. Как заявили “Ъ” в пресс-службе Минстроя, продление — это «актуализация мер поддержки и защиты прав граждан» и направлено оно на недопущение резкого роста совокупных платежей. Отметим: постановление правительства будет действительно в отношении штрафов и пеней, начисленных с 1 января 2025 года — фактически его приняли задним числом, и теперь выплаченные должниками суммы придется пересчитать. Однако за период с начала года до выпуска документа в отдельных регионах штрафы уже выросли кратно, например в Ростовской области — в 2,2 раза (см. “Ъ” от 17 января).

Впрочем, сами неплатежи — острая проблема для ЖКХ: как сообщал в начале марта на круглом столе в Совете федерации зампред комитета по экономполитике Юрий Федоров, только задолженность потребителей за электричество превышает 340 млрд руб. и за год выросла более чем на 20 млрд руб. При этом послабления по таким долгам снижают нагрузку не только на бедных, число которых ежегодно снижается — по данным Росстата, уровень бедности в стране в 2024 году опустился до исторического минимума в 7,2% (см. “Ъ” от 13 марта). Вторая категория неплательщиков — люди со слабой платежной дисциплиной, погашающие задолженность крупными суммами.

Как указывает директор направления «Городское хозяйство» Института экономики города Ирина Генцлер, необходимость сохранения ставки ЦБ на уровне 9,5% для расчета пеней обсуждалась экспертным сообществом и чиновниками еще в январе: «То, что решение задержалось, может быть связано с бюрократическими вопросами. С учетом того что платежи пересчитают, это некритично. Основная задача государства — сказать: должник, мы тебя видим, но на чрезмерные шаги не идем».

Между тем вопрос взыскания долгов за «коммуналку» по-прежнему остается на повестке дня: в конце 2024 года в Госдуму был внесен законопроект о создании внесудебного механизма взыскания задолженности граждан за коммунальные услуги (см. “Ъ” от 10 декабря 2024 года) — предполагалось, что управляющие компании и ресурсоснабжающие организации смогут обращаться к нотариусам за получением исполнительной надписи, достаточной для начала процесса взыскания долга.

Анна Королева