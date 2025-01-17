На Дону размер пени за штрафы по ЖКУ увеличился вдвое

В Ростовской области с 1 января в 2,2 раза выросли штрафы за несвоевременную оплату ЖКУ. Министерство ЖКХ региона информирует, что рост процентной ставки связан с ростом ключевой ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

До сих пор пеню начисляли на основе ставки рефинансирования ЦБ, установленной в конце февраля 2022 года — 9,5%. Однако с того времени Банк России неоднократно повышал ее значение, и с ноября 2022 года ставка рефинансирования составляет 21%.

Гражданам порекомендовали вовремя платить за коммунальные услуги. Напомним, накануне более сотни домов в Октябрьском районе Ростова остались без газа из-за ошибки энергетиков.

Дмитрий Ковалевский