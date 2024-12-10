Платежки перенаправят нотариусам

Законопроект о создании внесудебного механизма взыскания задолженности граждан за коммунальные услуги подготовлен в Госдуме к первому чтению. Предполагается, что управляющие компании и ресурсоснабжающие организации смогут обращаться к нотариусам за получением исполнительной надписи, достаточной для начала процесса взыскания долга. Эксперты отмечают, что предложенный механизм актуален, но пока вызывает немало вопросов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Почти триллион рублей долгов граждан за «коммуналку» вынуждает отрасль изобретать оригинальные механизмы их взыскания в обход судов

Фото: Альберт Дзень / ТАСС Почти триллион рублей долгов граждан за «коммуналку» вынуждает отрасль изобретать оригинальные механизмы их взыскания в обход судов

Фото: Альберт Дзень / ТАСС

Комитет Госдумы по законодательству поддержал законопроект о возможности взыскания долгов за ЖКУ во внесудебном порядке — первое чтение документа запланировано на 12 декабря. Внесенный группой депутатов проект, как следует из пояснительной записки к нему, нацелен на снижение задолженности за ЖКУ (по данным Минстроя на октябрь, это 833 млрд руб.), а также на сокращение нагрузки на суды (сообщается, что в 2022 году ими было рассмотрено более 10 млн дел о взыскании таких долгов).

Суть механизма в том, что управляющие компании (УК) и ресурсоснабжающие организации (РСО) смогут получать у нотариусов исполнительную надпись — специальную отметку на договоре о предоставлении ЖКУ, позволяющую обращаться к судебным приставам для взыскания долга. Для этого нотариусу необходимо предоставить расчет задолженности, сам договор (в нем должна быть указана возможность взыскания долга таким способом), а также заявление об отсутствии судебного спора с должником. Нотариус должен проверить, является ли должник собственником или пользователем жилья, по которому возник долг, а после уведомить его о предъявленном требовании — по почте или через «Госуслуги». Должнику отводится семь дней на возражения или добровольное исполнение, иначе будет сделана исполнительная надпись. Впрочем, оспорить ее можно будет в суде в течение трех месяцев.

Правительство в своем отзыве на депутатскую инициативу в целом ее поддержало, но при условии «существенной доработки» — например, семидневный срок для добровольного исполнения или предоставления возражений назван недостаточным.

Как отмечает директор направления «Городское хозяйство» Фонда экономики города Ирина Генцлер, предложенный порядок «очень актуален». В большинстве случаев, говорит она, из-за ограничения доступа к данным ЕГРН УК и РСО не могут получить информацию о том, кому принадлежит жилое помещение; суд может и сам установить личность должника, но с учетом повышенных недавно госпошлин издержки на это довольно высоки. У нотариуса же есть доступ к ЕГРН и регистру населения, что позволяет осуществить двойную сверку данных и снизить риск оформления исполнительной надписи в отношении лица, которому жилое помещение уже не принадлежит.

Руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев в целом приветствует дополнительную возможность для решения долговых споров в сфере ЖКХ — с учетом того, что в последние годы работа с такой задолженностью усложнялась. Однако, полагает он, «прежде чем говорить о каком-то положительном эффекте, необходимо будет в течение нескольких лет донастраивать систему».

Советник адвокатского бюро «БВМП» Сусана Киракосян отмечает, что к проекту есть множество вопросов, без решения которых «механизм может оказаться неэффективным». Речь идет, например, об условии указания в договоре возможности взыскания долга — в действующих договорах такие условия отсутствуют и «маловероятно, что потребители поддержат подобные изменения». Отмечает это и Ирина Генцлер — такие положения затормозят применение механизма управляющими компаниями на три-пять лет, однако у РСО таких проблем не ожидается, поскольку речь идет о типовых договорах, в которые «легко внести такую строчку». Также, полагает она, вряд ли можно гарантировать, что должник вовремя получит уведомление нотариуса. Наконец, говорит Ирина Генцлер, такой порядок не гарантирует стопроцентного взыскания долга — приставам не всегда это удается и сейчас.

Евгения Крючкова