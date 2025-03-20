Москва передала Баку предложения по разрешению ситуации с «Русским домом»

Россия передала Азербайджану предложения для урегулирования ситуации вокруг закрытия «Русского дома» в Баку. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 11 февраля представительство Россотрудничества в Азербайджане — Российский информационно-культурный центр в Баку — приостановил свою работу по требованию азербайджанского МИДа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кямаля Алиева / РИА Новости Фото: Кямаля Алиева / РИА Новости

«Мы рассчитываем на конструктивный подход азербайджанской стороны и скорейший выход на какое-то компромиссное решение»,— сказала госпожа Захарова на брифинге (цитата по ТАСС).

6 февраля Азербайджан направил российской стороне уведомление о прекращении деятельности «Русского дома». Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что центр должны были зарегистрировать в качестве юрлица по местному законодательству, но, по его словам, азербайджанские власти оставили без ответа обращения Москвы с просьбой помочь в этом вопросе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал случившееся «недоразумением». Он заявил, что Россия сожалеет о решении и рассчитывает урегулировать этот вопрос через диалог.

«Русский дом» в Баку был учрежден 3 июля 1997 года. В его задачи входило продвижение российской культуры, науки и образования, молодежные проекты, историко-мемориальная деятельность. В центре проводили праздничные концерты, чтения и другие мероприятия.

Подробнее об отношениях России и Азербайджана — в материале «Ъ» «Весна на бакинской улице».