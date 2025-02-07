Кремль назвал недоразумением решение Азербайджана закрыть Русский дом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал требование Азербайджана о закрытии Русского дома в Баку. Он заявил, что Россия сожалеет из-за этого решения и рассчитывает урегулировать этот вопрос через диалог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @riccobrazovanie Фото: @riccobrazovanie

«Это недоразумение, и мы сожалеем. Мы будет вставить этот вопрос с коллегами на разных уровнях и не исключаем, что он будет поднят на уровне глав государств»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

На прошедшем вчера брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что Москва рассчитывает на скорейшее положительное решение вопроса с регистрацией Русского дома в Баку.

Ранее МИД Азербайджана сообщал, что Русский дом не зарегистрирован как юрлицо, и это является нарушением внутреннего законодательства страны. Баку направил Москве уведомление о прекращении деятельности Российского информационно-культурного центра в течение 1,5 месяцев.

Русский дом в Баку учрежден 3 июля 1997 года. Он занимается продвижением российской культуры, науки и образования, молодежными проектами, а также историко-мемориальной деятельностью. ТАСС передавал, что культурный центр продолжает работать в обычном режиме, несмотря на решение Азербайджана о его закрытии.