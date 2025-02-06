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Азербайджан потребовал закрыть Русский дом в Баку

Власти Азербайджана направили российской стороне уведомление о прекращении деятельности представительства «Россотрудничества» в стране — Российского информационно-культурного центра в Баку, сообщило агентство Report со ссылкой на источники. Глава «Россотрудничества» Евгений Примаков заявил, что центр должен быть зарегистрирован в качестве юрлица по местному законодательству, однако азербайджанские власти не отвечали на обращения Москвы с просьбой помочь в этом вопросе.

Российский информационно-культурный центр в Баку

Российский информационно-культурный центр в Баку

Фото: @riccobrazovanie

Российский информационно-культурный центр в Баку

Фото: @riccobrazovanie

Русский дом в Баку, учрежденный 3 июля 1997 года, занимается продвижением российской культуры, науки и образования, молодежными проектами, историко-мемориальной деятельностью. В культурном центре проходят презентации книг, праздничные концерты, чтения и другие мероприятия.

«Посольство наше российское в Азербайджанской Республике, и наше представительство, и министерство иностранных дел многократно все эти годы обращалось к минюсту, к МИД Азербайджанской Республики с просьбой помочь в регистрации. Мы всегда были готовы это сделать, однако наши призывы все оставались без ответа»,— сказал Евгений Примаков в эфире «Россия-24» (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, Русский дом должен освободить арендуемое в Баку помещение в течение 1,5 месяцев, поскольку владелец сообщил о срочной продаже. «Сейчас происходит работа по линии МИДов. Я надеюсь, поскольку это единственный разумный вариант, что будут эти эмоции как-то немножко приостановлены и адекватное, вменяемое, разумное решение со стороны Азербайджана будет найдено»,— заявил господин Примаков.

Незадолго до этого МИД Азербайджана уведомил Вашингтон о прекращении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID). «Сравнение нас, Русского дома в Баку, с USAID вообще не выдерживает никакой критики. Мы никогда не занимались и не занимаемся никаким политическими вопросами. Российский культурный центр занимался именно гуманитарным сотрудничеством, исключительно им»,— подчеркнул глава «Россотрудничества».

Лусине Баласян

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