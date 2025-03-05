Бизнес нашел занятие на февраль

Корпоративные заемщики продолжают активно привлекать финансирование на долговом рынке. Объем размещений облигаций в феврале превысил 627 млрд руб., что является лучшим показателем в истории для этого месяца. Высокой активности способствуют ожидания смягчения денежно-кредитной политики Банка России на фоне улучшения геополитического фона и укрепления рубля. При этом эмитенты вновь начали размещать выпуски с фиксированным доходом, а также валютные облигации. С учетом значительных погашений в 2025 году и высоких ставок по кредитам активность компаний на долговом рынке продолжит расти, ожидают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По предварительной оценке агентства Cbonds, за минувший месяц было проведено 133 размещения на сумму свыше 627 млрд руб. Это более чем на треть выше результата января и в 2,5 раза выше показателя годовой давности. Без учета размещений, которые начались в 2022–2024 годах, объем достиг 475 млрд руб. Даже с учетом корректировки это рекордный показатель для данного месяца года, прошлый максимум был установлен в феврале 2023 года.

Активность эмитентов могла быть еще выше, если бы не ужесточение риторики Банка России по итогам февральского заседания. 14 февраля ЦБ сохранил ставку на уровне 21%, но повысил прогнозы по инфляции на 2025 год с 4,5–5% до 7–8%. Основной вклад в рекордный результат февраля внесли компании реального сектора. Согласно оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, на этих эмитентов пришлось 76% всего объема размещений. Эмитенты финансового сектора, включая банки и институты развития, заняли 18% рынка.

Начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров отмечает несколько причин для рекордных объемов размещений: «диспаритет между рыночными и кредитными ставками, рост уверенности в обуздании инфляции благодаря жесткой ДКП Банка России, позитивный новостной фон и ожидания по снижению ключевой ставки в среднесрочной перспективе».

Участники рынка также отмечают улучшение ситуации с ликвидностью у банков. Как считает руководитель департамента рынков капитала Совкомбанка Роберт Смакаев, этому способствовали небольшие макропруденциальные послабления, а также снижение ставок по вкладам (см. “Ъ” от 25 февраля). «Как результат — свободная ликвидность не только розничных, но и институциональных инвесторов начала переаллоцироваться в более доходные инструменты, которыми выступают сейчас облигации»,— отмечает господин Смакаев.

При этом второй месяц подряд эмитенты предпочитают размещать облигации с постоянным, а не плавающим купоном, как бОльшую часть минувшего года. По данным Александра Ермака, в феврале состоялось лишь девять сделок с флоатерами на 41,7 млрд руб. «С улучшением настроений на рынке для эмитентов кредитного рейтинга группы А открылась возможность размещения облигаций с фиксированным купоном, доступных широкому кругу инвесторов»,— отмечает Роберт Смакаев. Эдуард Джабаров обращает внимание на переток средств розничных инвесторов из фондов денежного рынка в пользу облигаций с фиксированным купоном.

Инвесторы предъявляют высокий спрос и на валютные облигации. В феврале НОВАТЭК и «СИБУР Холдинг» разместили долларовые облигации (на $500 млн и $200 млн соответственно), «Фосагро» и ХК «Металлоинвест» — юаневые облигации (на 1 млрд CNY и 600 млн CNY соответственно) (см. “Ъ” от 25 февраля). «Перспектива снижения рублевых ставок и укрепление рубля на валютном рынке повлияли на поиск инвесторами новых инвестиционных идей в замещающих и валютных локальных бумагах»,— объясняет поведение инвесторов господин Джабаров.

Участники рынка с оптимизмом смотрят на перспективу ближайших месяцев даже в отсутствие шагов Банка России по смягчению денежно-кредитной политики. Этому способствуют крупные погашения облигаций. По оценке Sberbank CIB, общий объем погашений корпоративных заемщиков в целом в 2025 году составит 5,1 трлн руб. «У эмитентов сохраняется потребность в рефинансировании долга, и без существенных улучшений условий кредитного фондирования облигации будут оставаться одним из основных инструментов для этих целей»,— поясняет Роберт Смакаев. Эдуард Джабаров указывает, что банки исторически не поспевали за рынком облигаций в цикле снижения ставок, поэтому эмитенты будут активно привлекать финансирование на публичных рынках, используя арбитраж ставок.

Виталий Гайдаев