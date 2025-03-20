Песков: переговоры США и РФ состоятся «в самые ближайшие дни»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры российской и американской делегаций в Джидде должны состояться «в самые ближайшие дни». Об этом представитель Кремля сообщил сегодня, 20 марта, во время пресс-колла. По его словам, в настоящее время согласовываются последние нюансы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это может быть не само воскресенье, сейчас согласовываются последние нюансы»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос журналиста о дате переговоров РФ и США. «Самое начало следующей недели,— добавил он.— Действительно, речь идет о самых ближайших днях».

Белый дом сообщал, что переговоры делегаций США и России с целью согласовать условия прекращения огня пройдут 23 марта в Джидде. Майк Уолц также говорил, что договорился с помощником российского президента, что «технические команды» сторон в ближайшие дни встретятся в Эр-Рияде для обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта. Пока Украина и Россия согласились приостановить удары по энергетической инфраструктуре.

О российско-американском переговорном процессе — в материале «Ъ» «Договорились».

Анастасия Домбицкая