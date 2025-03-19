Экспертные группы США и Украины встретятся в Саудовской Аравии в ближайшие дни

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время телефонного разговора договорились, что экспертные группы стран в ближайшие дни встретятся в Саудовской Аравии. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, cтороны условились работать над расширением режима прекращения огня на Украине.

«Украинская и американская команды готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни для продолжения координации шагов по достижению мира. Мы поручили нашим советникам и представителям провести эту работу как можно быстрее»,— написал Владимир Зеленский в соцсети X. «На дальнейших встречах команды могут договориться обо всех необходимых аспектах продвижения к прочному миру и гарантиям безопасности»,— отметил он.

«Лидеры пришли к согласию в том, что Украина и Америка продолжат вместе работать над тем, чтобы положить конец конфликту, а также в том, что под руководством президента Трампа устойчивого мира можно достичь»,— говорится в совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и помощника американского президента по нацбезопасности Майка Уолца, которое зачитала Кэролайн Левитт на брифинге.

Как сообщал Белый дом, 23 марта в Джидде состоятся переговоры делегаций США и России с целью согласовать условия прекращения огня. Майк Уолц также говорил, что договорился с помощником российского президента, что «технические команды» сторон в ближайшие дни встретятся в Эр-Рияде для обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта. Пока Украина и Россия согласились приостановить удары по энергетической инфраструктуре.

Лусине Баласян