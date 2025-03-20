Сотрудник Росгвардии погиб в результате атаки БПЛА в Краснояружском районе

Беспилотник ВСУ атаковал служебный автомобиль на дороге Графовка — Репяховка в Краснояружском районе Белгородской области. В результате погиб сотрудник Росгвардии, исполнявший служебные обязанности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В утреннем обращении глава региона заявил, что обстановка в Краснояружском районе остается сложной. Введенный накануне запрет на въезд в муниципалитет сохраняется.

Вчера оперштаб региона также обязал обеспечить проживающих вне ПВР краснояружцев продуктовыми наборами, подготовить списки детей участников СВО, из многодетных семей и семей с детьми-инвалидами, которые хотели бы отправиться на отдых за пределы области. Также был введен ряд ограничений для местных предприятий.

18 марта российские войска отразили пять попыток ВСУ прорваться в Белгородскую область в направлении села Демидовка и поселка Прилесье Краснояружского района.

Алина Морозова