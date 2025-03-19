Белгородский оперштаб принял меры безопасности для Краснояружского района

Оперативный штаб Белгородской области принял ряд мер из-за напряженной ситуации на границе с Краснояружским районом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Для предотвращения въезда жителей сотрудники ГИБДД будут дежурить круглосуточно на всех автодорогах. Также организовано совместное патрулирование с полицией, Росгвардией и военной полицией для поддержания порядка и защиты имущества граждан.

Руководителям сельхозпредприятий в радиусе 15 км от границы поручено приобрести бронеавтомобили со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Жителей, не проживающих в пунктах временного размещения (ПВР), должны обеспечить продовольственными наборами. Кроме того, местные предприятия и организации обязали выплачивать зарплату руководству и работникам до 24 марта 2025 года. При этом ресурсоснабжающие организации не должны предъявлять платежи ЖКУ жителям района за март 2025 года сверх счетчиков.

Главе администрации Краснояружского района Виталию Кутоманову совместно с «БАРС-Белгород» поручено организовывать ежедневное кормление домашних животных. Также необходимо собрать списки детей для отправки в другие регионы семей участников СВО, многодетных и семей с детьми-инвалидами для отдыха за пределами области — по желанию.

Вчера стало известно, что российские войска отразили пять попыток ВСУ прорваться в Белгородскую область в направлении села Демидовка и поселка Прилесье Краснояружского района.

Анна Швечикова