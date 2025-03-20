Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 20 марта

13:24. Ракетная опасность объявлена в Курской области — МЧС.

13:15. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

13:12. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

13:06. За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 32 боеприпасов и 76 беспилотников. В результате пострадали два человека, разрушения получили 14 частных домовладений и 11 автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

12:50. Отбой ракетной опасности в Курской области — МЧС.

12:49. Ракетная опасность объявлена в Курской области — МЧС.

12:48. На белгородском направлении подразделения группировки войск «Север» поразили формирования двух механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Угроеды и Степок Сумской области Украины. В результате украинские формирования потеряли до 150 военнослужащих, четыре танка, 19 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и два артиллерийских орудия, склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны.

12:34. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

12:28. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

11:09. Из украинского плена вернулся один воронежский боец СВО, рассказали в правительстве региона.

10:07. Министерство обороны России опубликовало видео с российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена. Накануне, 19 марта, Россия и Украина провели обмен по формуле «175 на 175».

07:46. Курская область: отбой ракетной опасности — оперштаб

07:43. Курская область: ракетная опасность! — оперштаб

07:05. В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожены 132 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщили в Минобороны: 54 БПЛА — над территорией Саратовской области, 40 БПЛА — над территорией Воронежской области, 22 БПЛА — над территорией Белгородской области, девять БПЛА — над территорией Ростовской области, по три БПЛА — над территориями Курской области и Республики Крым, один БПЛА — над территорией Липецкой области.

06:42. Обстановка в Краснояружском районе продолжает оставаться сложной, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Жителям Краснояружского района пока по-прежнему запрещено возвращаться в свои дома.

05:43. Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в трех районах и двух городских округах Воронежской области, включая Воронеж, было обнаружено и уничтожено около 40 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет — губернатор Александр Гусев.

00:19. На территории Воронежского региона объявлена опасность атаки БПЛА — губернатор Александр Гусев.