Подразделения группировки войск «Север» сегодня отразили пять попыток ВСУ прорваться в Белгородскую область в направлении села Демидовка и поселка Прилесье Краснояружского района. Первая атака была совершена в 5:50, последняя — с 17:30 до 18:45. Об этом сообщили в Минобороны.

В попытке вторжения были задействованы до 200 украинских боевиков и 29 единиц военной техники, в том числе 16 боевых бронированных машин, пять танков, четыре автомобиля, три инженерные машины разграждения и установка дистанционного разминирования.

ВСУ потеряли до 60 человек, семь боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения, один танк и автомобиль. «Оставшиеся боевики рассеяны, противник от дальнейших атак отказался»,— добавили в оборонном ведомстве.

Кроме того, по местам скопления личного состава и техники ВСУ в 8–10-километровой зоне в Сумской области Украины нанесено 30 авиационных и ракетных ударов, 13 ударов армейской авиацией, удар ракетного комплекса «Искандер» и РСЗО «Торнадо-С», два удара тяжелыми огнеметными системами. Применено 40 авиационных бомб. Украинские формирования понесли «значительные потери».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что утром Краснояружский район попал под массированный обстрел. В течение дня глава региона опубликовал информацию о серии атак на муниципалитет. Так, при подрыве служебного автобуса на взрывном устройстве пострадали три человека, вследствие удара FPV-дрона был ранен боец теробороны, в результате обстрела погиб боец «Орлана».

В 19:41 господин Гладков опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором сказал, что обстановка в Краснояружском районе остается сложной. «Министерство обороны, "Барс ", "Орлан " продолжают выполнять боевые задачи. Продолжаем заниматься обеспечением безопасности наших жителей. Самое главное — на нашей территории противника нет»,— заключил губернатор.

Алина Морозова