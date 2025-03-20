Возврат за оборону

Суд взыскал более 4,1 млрд руб. с участников строительства линий обороны на границе с Украиной в Курской области. За два месяца рассмотрения иска Генеральной прокуратуры к бывшим топ-менеджерам областной корпорации развития и подрядчикам сумма претензий выросла почти на 900 млн руб., а из списка ответчиков выбыл депутат местной областной думы Максим Васильев, находящийся сейчас в зоне специальной военной операции. Врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что положенные в основу решения суда факты коррупции при строительстве линий обороны станут доказательной базой для уголовного преследования ответчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оборудование российского блиндажа в Курской области

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Оборудование российского блиндажа в Курской области

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ленинский райсуд Курска поздно вечером 19 марта удовлетворил иск заместителя генерального прокурора Игоря Ткачева о взыскании более 4,1 млрд руб. с бывших топ-менеджеров областной корпорации развития и других участников строительства линий обороны на границе с Украиной. В объединенной пресс-службе судебной системы региона сообщили, что решение об обращении в доход РФ этих средств было принято в закрытом режиме и обращено к немедленному исполнению.

Рассмотрение иска шло с конца января. Изначально ответчиками по нему выступали экс-гендиректор корпорации Владимир Лукин, его бывшие заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, брат последней Владислав Мартьянов, нынешний и бывший депутаты Курской облдумы Максим Васильев и Юрий Бессонов, предприниматели Денис Федоров, Максим Воронин, Владимир Коноплев и Иван Уткин, а также восемь ООО — «КТК Сервис», «Техимпэкс», «Торговый дом "Курск"», «Сиэми», «Электростроймонтаж», «Яртэс инжиниринг», «Энерго рессурс» и «Энергосистема». Все они участвовали в возведении линий обороны, на которые федеральный бюджет выделил более 19 млрд руб. Защитные сооружения должны были быть построены к концу 2023 года, но работы так и не завершились. В августе прошлого года вооруженные силы Украины прорвали границу и смогли занять часть Курской области.

Проверка прокуратуры показала, что руководители корпорации развития, через которую финансировалось строительство, «желая обогатиться», привлекли к исполнению контрактов аффилированных с ними бизнесменов.

В обмен на получение откатов в размере от 10% до 25% от стоимости защитных объектов должностные лица проигнорировали отсутствие у коммерсантов возможности выполнить работы, уклонились от контроля за ходом строительства и качеством возводимых укреплений и «создали все условия для вывода бюджетных средств в нелегальный оборот».

В общей сложности фигурирующие в иске предприниматели и подконтрольные им компании получили 24 контракта на сумму свыше 3,2 млрд руб. Вместо возведения защитных сооружений они создали видимость работ и реализовали сложную схему расходов, заключив фиктивные договоры на поставку строительных материалов и оборудования.

По данным Генпрокуратуры, более 660 млн руб. бюджетных средств фигуранты обналичили и присвоили, а еще 530 млн руб. потратили на покупку машин и недвижимости в Ярославской области, Краснодарском крае и Москве.

В ходе рассмотрения иска размер требований увеличился более чем на 879 млн руб. Претензии выросли из-за вскрытия новых фактов хищений. С конца прошлого года курское управление МВД возбудило несколько уголовных дел о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве (ст. 285, 159 УК РФ). По ходатайству следствия в СИЗО попали основные ответчики по иску Генпрокуратуры, в том числе Владимир Лукин, Игорь Грабин, Снежана Мартьянова, Владислав Мартьянов и Денис Федоров. Как рассказывал «Ъ», сейчас уголовные дела переданы в центральный аппарат МВД. Они будут объединены, а фигурантам могут вменить в вину тяжкую статью об организации преступного сообщества или участии в нем (ст. 210 УК РФ).

В процессе рассмотрения иска Генпрокуратуры в отдельное производство были выделены претензии к депутату облдумы Максиму Васильеву. В конце прошлого года он заключил контракт о прохождении военной службы и убыл в зону проведения специальной военной операции. Производство по этому иску, по данным «Ъ», приостановлено.

Как показала проверка Генпрокуратуры, аффилированные с господином Васильевым компании «КТК Сервис» и «Сиэми» получили от корпорации развития контракты на сумму 385,3 млн руб., часть которых легализовали путем приобретения дорогостоящей недвижимости.

Прошлой осенью сам господин Васильев заверял «Ъ», что построенные в Курской области защитные сооружения были неприступными крепостями.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал решение суда абсолютно законным и справедливым: «Нет сомнений, что ответчики, большинство из которых уже арестованы, будут обжаловать это решение, однако вместе с прокуратурой будем отстаивать прежнюю позицию: все виновные должны понести справедливое наказание, а присвоенные миллиарды — вернуться в федеральный бюджет». Глава региона предположил, что решение об удовлетворении иска Генпрокуратуры будет иметь доказательную силу и для их уголовного преследования.

Сергей Толмачев, Воронеж; Мария Локотецкая