Курскую оборону передали МВД России

Как стало известно “Ъ”, по решению Генпрокуратуры целый ряд уголовных дел, возбужденных в связи с махинациями и злоупотреблениями при строительстве оборонительных сооружений на границе Курской области с Украиной, передан в центральный аппарат МВД. В материалах расследования говорится, что чиновники дважды оплачивали одни и те же работы; закупали морские контейнеры для подземных укрытий по двойной цене и экономили на бетоне, из-за чего так называемые «зубы дракона» не могли противостоять украинской бронетехнике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Красильников / РИА Новости Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

По данным “Ъ”, решением Генпрокуратуры уголовные дела, связанные с мошенничеством, растратой и другими преступлениями, совершенными при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной, переданы из УМВД по Курской области в следственный департамент МВД России.

Надзор полагает, что поскольку все пять уголовных дел, возбужденных в свое время региональными следователями, напрямую связаны между собой; сами преступления совершались не только в Курской области, но и в других регионах, а их исполнителями выступают руководители «Корпорации развития Курской области», другие чиновники и предприниматели из разных мест, расследование должно вестись на более высоком, межрегиональном уровне, с привлечением опытных экспертов и под контролем Генпрокуратуры.

В соответствии с данным решением в Москву из Курска в ближайшее время поступят материалы дел, фигурантами которых выступают экс-гендиректор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин, его бывшие заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, ряд других чиновников, а также предприниматели.

Дела будут объединены, а для их расследования сформирована следственно-оперативная бригада. Действия обвиняемых она может квалифицировать по более тяжкой статье УК — об организации преступного сообщества или участии в нем.

Для защиты Курской области от нападения со стороны ВСУ из федерального бюджета региону выделили 19,4 млрд руб., которые предстояло использовать для строительства различных фортификационных сооружений. В том числе линии из бетонных пирамид, которые называют «зубами дракона», рвов, блиндажей, огневых точек, опорных пунктов и прочего.

Подрядчиком строительства выступала корпорация, которая привлекла к нему своих предпринимателей, но они либо затягивали сроки, либо не справлялись с заданиями. Например, компания «КТК Сервис» получила аванс в 153 млн руб., но свои обязательства не выполнила. Тогда, даже не попытавшись взыскать с нее деньги, чиновники привлекли нового субподрядчика «Техимпэкс», заплатив ему еще 173 млн.

Впрочем, только в связи с завышением должностными лицами корпорации сметной стоимости по госконтрактам на устройство сооружений региональному бюджету был причинен ущерб в размере более 800 млн руб.

Переплачено, установила полиция и надзирающая за ней прокуратура, было не только строителям, но и поставщикам. Так, согласно одному из эпизодов будущего объединенного уголовного дела, для строительства укрытий на линии обороны решили закупить морские контейнеры. Однако, по версии следствия, при средней цене нового контейнера в 150 тыс. руб. их умудрились приобретать за 370 тыс. руб., а ущерб только от махинаций с ценами составил 44 млн руб. Предполагается, что поставщики контейнеров откатили часть денег тем, кто их закупал.

Порядка 156 млн руб. составил ущерб от еще одной аферы, которая имела самые тяжелые последствия для защиты границы. По данным следствия, для изготовления «зубов дракона» должен был использоваться бетон марки М500, а сделали их из М200.

Первый используется для промышленного строительства многоэтажных зданий, тоннелей, мостов и т. д., поскольку обладает высокой прочностью. Второй, как правило, применяется для частного строительства, например, фундаментов малоэтажек, заборов и дорожек.

Наконец, экс-руководство корпорации обвинили даже в махинациях с НДС. По решению господина Лукина 25 млн руб. были выплачены ФНС за одного из участников строительства, который задолжал по налогам.

К господину Лукину и другим фигурантам Генпрокуратура подала в курский суд иск на сумму более 3 млрд руб. Напомним, что еще одно уголовное дело, о хищении из фонда капремонта, в котором фигурируют члены команды Владимира Лукина, в том числе Снежана Мартьянова, расследуют в Ивановской области, откуда все они переехали в Курск. Не исключено, что это дело также затребуют в Москву. Кроме того, в связи со строительством на границе проверяются данные о получении чиновниками взяток. Впрочем, в случае возбуждения региональным СКР уголовных дел Генпрокуратура может изменить и их подследственность, передав в следственный департамент МВД. Так произошло, например, с делом о взятках экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского.

«Корпорация развития Курской области превратилась в корпорацию расхищения региона»,— сказал в понедельник на пресс-конференции врио губернатора региона Александр Хинштейн, оценив деятельность проворовавшихся чиновников.

Николай Сергеев