Полиция изучает оборону

Курские полицейские провели обыски по уголовному делу о мошенничестве при строительстве на границе фортификационных сооружений, которые не остановили украинских военнослужащих в августе этого года. Следственные действия прошли в компании, выступавшей одним из подрядчиков возведения первой линии обороны и близкой к региональному депутату Максиму Васильеву. По словам господина Васильева, обстоятельства строительства фортификационных сооружений действительно требуют проверок, так как некоторые из них после возведения так и остались пустовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курские фортификационные сооружения стали предметом нескольких разбирательств

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС Курские фортификационные сооружения стали предметом нескольких разбирательств

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Сотрудники управления МВД по Курской области вчера, 22 октября, провели оперативные мероприятия по уголовному делу о мошенничестве и легализации преступного дохода (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при строительстве фортификационных сооружений на российско-украинской границе. Возведение защитных построек началось больше двух лет назад. В октябре 2022 года на тот момент губернатор Роман Старовойт отчитывался о завершении строительства двух линий обороны. В конце минувшего лета вооруженные силы Украины прорвались через границу, захватив несколько населенных пунктов в Курской области. Бои в приграничных районах региона идут до сих пор.

За год до начала боевых действий местная прокуратура проверила деятельность курской компании ООО «КТК Сервис», которая в декабре 2022 года получила договор на строительство части фортификационных сооружений в Глушковском районе стоимостью 192,65 млн руб. Заказчиком работ выступало государственное АО «Корпорация развития Курской области», через которое проходили все контракты на возведение оборонительных построек. В августе прошлого года договор с «КТК Сервис» расторгли из-за неисполнения компанией взятых на себя обязательств. На основании материалов прокуратуры было возбуждено уголовное дело, а фирму признали банкротом.

Долг «КТК Сервис» перед Корпорацией развития Курской области составил 174,33 млн руб.

В управлении МВД по Курской области «Ъ» не стали комментировать обыски. Они прошли в офисе компании ООО «Сиэми», близкой к депутату Курской областной думы Максиму Васильеву. Парламентарий рассказал, что сотрудникам полиции были предоставлены все интересующие их документы. «Меня лично радует, что вопросом строительства оборонительных сооружений занялись соответствующие инстанции, беспокоит другой факт, что истина никому не нужна»,— написал на своей странице во «ВКонтакте» господин Васильев. По его словам, сотрудники полиции во время обысков вели себя корректно и не стали изымать жесткие диски или технику, ограничившись флешками, на которые перенесли интересующую информацию.

В разговоре с «Ъ» Максим Васильев рассказал, что компания «Сиэми», где он работает советником генерального директора, также занималась строительством первой линии обороны на границе. Два сооружения строились в рамках договора подряда, еще одно — по договору субподряда.

«Большинство фортификационных сооружений я видел лично и был в них. Если их нормально эксплуатировать, то это неприступные крепости. Это километры подземных коммуникаций, закрытых полностью либо плитами, либо бревнами. Там была установлена профессиональная система видеонаблюдения, чтобы бойцы видели, что происходит в нескольких сотнях метров»,— рассказал депутат. В рамках субподряда «Сиэми» выкапывала ров для «КТК Сервис», а также продала ей часть троса, закупленного в большем количестве, чем требовалось по собственному контракту.

Господин Васильев посетовал, что виноватых в неготовности сооружений ищут среди коммерческих компаний, которые вели работы в сложных условиях. «Не все построенные объекты были заселены, по моей информации, некоторые остались брошенными. Поскольку они были построены зимой, нашим рабочим приходилось многократно выезжать, чтобы что-то переделать. Где-то, например, грунт просел, а где-то выдавил обрешетку и частично засыпал сооружение»,— пояснил парламентарий. По его мнению, проверка строительства сооружений действительно нужна, так как многие строители оказались «парализованы» из-за участия в работах. «Все подрядные организации ни с кем до конца не рассчитались. Деньги, полученные авансом, висят как убыток, так как объекты не закрыты. С таким бухгалтерским балансом в другие тендеры пойти не получится. Исполнителей эта история не просто загнала в угол, а вынудила банкротиться»,— рассказал Максим Васильев.

Судя по судебным материалам, строительство фортификационных сооружений на границе стало предметом нескольких разбирательств. Самым известным стал иск регионального управления капстроительства, потребовавшего взыскать с Корпорации развития Курской области более 2 млрд руб. за срыв возведения линий обороны. В начале этого года стороны заключили мировое соглашение. Помимо этого, корпорация судится с подрядчиками, взыскивающими с нее долги за неоплаченные работы. Большинство разбирательств идет в закрытом режиме. «Сказать, что корпорация разворовала все и ничего не сделала, я не могу. Но то, что она неэффективно распоряжалась выделенными деньгами,— это факт»,— считает господин Васильев. В Корпорации развития Курской области споры с подрядчиками не комментировали. Отметим, что признание от военных она заслужила.

В середине сентября заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров в ходе визита в Курск вручил ее руководителю Владимиру Лукину ведомственную награду.

Сергей Толмачев, Воронеж