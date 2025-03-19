С начала года потребительские цены выросли на 2,28%

Уровень инфляции в России в период с 11 по 17 марта снизился с 0,11% до 0,06%, следует из оценки Росстата. С начала марта цены выросли на 0,23%, с начала года — на 2,28%. По данным Минэкономразвития, инфляция на 17 марта составила 10,08% в годовом выражении.

Продовольственная инфляция за этот период замедлилась до 0,05%. На плодоовощную продукцию цены снизились на 0,7%. В частности, подешевели огурцы (–11%). При этом выросли цены на помидоры (+1,2%), картофель (+3,6%), свеклу (+2,7%), капусту (+1,6%) и лук (+0,3%). Среди других продовольственных товаров выросли цены на овощные консервы для детского питания (+0,7%) и мороженую рыбу (+0,6%). Подешевели яйца (–0,7%).

В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,01%. Подорожали женские колготки (+0,7%) и зубные щетки (+0,4%). При этом подешевели смартфоны (–0,9%) и шампуни (–0,4%). Бензин подорожал на 0,1%. Среди медикаментов цены выросли на ренгалин (+1,2%) и корвалол (+0,7%).

Проезд в городском автобусе подорожал на 0,3% за неделю. Цены на мужские стрижки выросли на 0,5%, женские подорожали на 0,3%. Снизились темпы роста цен на услуги санаториев (–0,2%).

Министерство экономического развития России прогнозирует инфляцию на уровне 7–8% по итогам 2025 года. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, темпы роста цен в России могут составить 9,9% по итогам текущего года. Цель Банка России — поддержание инфляции вблизи 4%.

Подробнее — в материале «Ъ» «С высокой инфляцией придется побороться».