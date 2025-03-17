ОЭСР спрогнозировала рост ВВП России в 2025 году до 1,3%

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по российскому ВВП, увеличив его с 1,1% до 1,3% в 2025 году, следует из данных ее обзора. Как и ожидалось ранее, в 2026 году этот показатель опустится до 0,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Уровень инфляции в России может составить 9,9% по итогам 2025 года, прогнозируют в ОЭСР. Тогда как в декабре ожидания по инфляции находились в районе 7%. В 2026 году показатель снизится до 6,3% (против декабрьского прогноза в 5,2%), предполагают аналитики ОЭСР.

Прогноз ОЭСР по мировому ВВП в 2025 году снижен до 3,1%, а в 2026-м — до 3%. Согласно декабрьской аналитике ОЭСР, мировой ВВП должен был сохранить 3,3% в течение 2025-2026 гг.

Замедление темпов роста по сравнению с 3,2% в 2024 году ОЭСР объясняет «торговыми барьерами в ряде экономик G20 и возросшей геополитической и политической неопределенностью, влияющей на инвестиции и расходы домохозяйств».

Что касается инфляции в странах G20, в 2025 году ОЭСР ожидает ее на уровне 3,8%, в 2026 году — 3,2%. Это на 0,3 п.п. выше декабрьской оценки.

О мировой экономике в 2025 году — в материале «Ъ» «Между устойчивостью и восстановлением».