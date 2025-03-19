Уиткофф назвал «эпичным» разговор Путина и Трампа

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал «эпичным» состоявшийся накануне телефонный разговор российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. С такой оценкой он выступил в эфире Bloomberg TV, заявив, что лидеры «звучали в унисон друг другу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Я думаю, что он (диалог двух лидеров.— "Ъ") был эпичным, трансформирующим,— сказал господин Уиткофф, отвечая на вопрос ведущего.— Такие прилагательные я бы использовал для описания этого звонка».

Спецпосланник Дональда Трампа также добавил, что разговор был ориентирован на результат. «Президент Трамп и президент Путин звучали в унисон друг другу»,— подчеркнул он. И добавил: «Они говорили о том, как сохранить жизни, как прекратить эту бойню».

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который стал их совместной попыткой добиться ключевых договоренностей по украинскому конфликту. В ходе беседы, в частности, затрагивался вопрос установления режима прекращения огня. В Кремле сообщили, что Владимир Путин обозначил ряд «существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ». В результате переговоров президент РФ согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетическим объектам и дал соответствующий приказ военным.

В воскресенье, 23 марта, делегации Вашингтона и Москвы встретятся в саудовской Джидде, чтобы обсудить детали договоренностей с Украиной о прекращении огня. Об этом после переговоров двух лидеров сообщил спецпосланник США Стив Уиткофф.

Подробности — в материале «Ъ» «Договорились».