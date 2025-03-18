Главное о разговоре Путина и Трампа: прекращение помощи Киеву и отказ от ударов

Президенты России и США более двух часов проговорили по телефону. В Белом доме и Кремле сообщили, что разговор «прошел хорошо». Владимир Путин поддержал инициативу Дональда Трампа о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней, а господин Трамп поддержал инициативу господина Путина провести матчи НХЛ и КХЛ. Основные заявления Кремля и Белого дома — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Владимир Путин в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дональд Трамп и Владимир Путин в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Кремль

Ключевое условие для разрешения конфликта на Украине — полное прекращение военной помощи Киеву и прекращение мобилизации на Украине.

для разрешения конфликта на Украине — полное прекращение военной помощи Киеву и прекращение мобилизации на Украине. Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным.

Россия гарантирует украинским военным жизнь и достойное обращение в случае их сдачи в плен в Курской области.

Россия в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжело раненных украинских военнослужащих.

В среду, 19 марта, Россия и Украина проведут обмен пленными по формуле 175 на 175.

Путин конструктивно отреагировал на инициативу Трампа по безопасности судоходства в Черном море. Начинаются технические переговоры по прекращению там огня.

Путин подтвердил принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта на Украине.

Путин заявил о готовности совместно прорабатывать возможные пути урегулирования на Украине, которое должно быть устойчивым и долгосрочным.

Россия и США создадут экспертные группы по украинскому урегулированию.

Трамп поддержал идею Путина организовать матчи НХЛ и КХЛ.

Президенты высказались за нормализацию двусторонних отношений в свете общей ответственности за стабильность в мире.

Президенты договорились оставаться в контакте по всем вопросам.

Белый дом