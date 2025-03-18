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Коммерсантъ FM
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Главное о разговоре Путина и Трампа: прекращение помощи Киеву и отказ от ударов

Президенты России и США более двух часов проговорили по телефону. В Белом доме и Кремле сообщили, что разговор «прошел хорошо». Владимир Путин поддержал инициативу Дональда Трампа о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней, а господин Трамп поддержал инициативу господина Путина провести матчи НХЛ и КХЛ. Основные заявления Кремля и Белого дома — в подборке «Ъ».

Дональд Трамп и Владимир Путин в 2018 году

Дональд Трамп и Владимир Путин в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп и Владимир Путин в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Кремль

  • Ключевое условие для разрешения конфликта на Украине — полное прекращение военной помощи Киеву и прекращение мобилизации на Украине.
  • Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным.
  • Россия гарантирует украинским военным жизнь и достойное обращение в случае их сдачи в плен в Курской области.
  • Россия в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжело раненных украинских военнослужащих.
  • В среду, 19 марта, Россия и Украина проведут обмен пленными по формуле 175 на 175.
  • Путин конструктивно отреагировал на инициативу Трампа по безопасности судоходства в Черном море. Начинаются технические переговоры по прекращению там огня.
  • Путин подтвердил принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта на Украине.
  • Путин заявил о готовности совместно прорабатывать возможные пути урегулирования на Украине, которое должно быть устойчивым и долгосрочным.
  • Россия и США создадут экспертные группы по украинскому урегулированию.
  • Трамп поддержал идею Путина организовать матчи НХЛ и КХЛ.
  • Президенты высказались за нормализацию двусторонних отношений в свете общей ответственности за стабильность в мире.
  • Президенты договорились оставаться в контакте по всем вопросам.

Белый дом

  • Будущее двусторонних отношений с Москвой включает в себя геополитическую стабильность и «огромные» экономические сделки.
  • Россия и США немедленно начинают на Ближнем Востоке переговоры об урегулировании конфликта на Украине.
  • Украинский конфликт должен завершиться «прочным миром».
  • Президенты обсудили необходимость прекращения распространения стратегических вооружений.

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