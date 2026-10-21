В Австралии одобрили закон о переработке тел умерших в компост

Таким образом, отмечает автор законопроекта, не нужно выделять участок земли для захоронения, что актуально из-за нехватки земель для кладбищ в Австралии. Кроме того, от террамации нет таких высоких выбросов CO2, как от кремации. По оценкам экспертов, стоить террамация будет дешевле обычного захоронения, которая может достигать $50 тыс. Как ожидается, к 2028 году в Австралии появятся лицензированные специализированные центры для проведения этой процедуры с соблюдением всех санитарных и экологических норм.