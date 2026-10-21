В Австралии одобрили закон о переработке тел умерших в компост
Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс приняли закон, разрешающий террамацию или превращение тел умерших людей в плодородную почву. Как сообщает The Sydney Morning Herald, воспользоваться таким способом захоронения австралийцы смогут с 2028 года.
Закон о террамации был предложен независимым депутатом Алексом Гринвичем. По мнению законодателя, необходимо дать австралийцам более дешевую и экологичную альтернативу традиционному захоронению и кремации.
Процедура террамации предусматривает использование экологических природных материалов, таких как сено, солома, лепестки и т.п., в которые заворачивают тело умершего. После этого оно помещается в специальный герметичный сосуд, где ему обеспечивается постоянный приток воздуха в течение 40-60 дней. За это время тело преобразуется в питательный грунт, который можно использовать для посадки растений. Грунт передается родственникам умершего.
Таким образом, отмечает автор законопроекта, не нужно выделять участок земли для захоронения, что актуально из-за нехватки земель для кладбищ в Австралии. Кроме того, от террамации нет таких высоких выбросов CO2, как от кремации. По оценкам экспертов, стоить террамация будет дешевле обычного захоронения, которая может достигать $50 тыс. Как ожидается, к 2028 году в Австралии появятся лицензированные специализированные центры для проведения этой процедуры с соблюдением всех санитарных и экологических норм.
Закон о террамации стал первым в Австралии и в Южном полушарии в целом. К настоящему моменту эта процедура были легализована только в 14 штатах США и в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в Германии.