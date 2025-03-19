Уиткофф: Путин и Трамп не обсуждали ослабление санкций, но беседа предстоит

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не касались вопроса ослабления антироссийских санкций 18 марта, однако могут обсудить это в будущем, когда придут к соглашению об установлении режима прекращения огня. Об этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил в эфире Bloomberg сегодня, 19 марта.

«Президент не обсуждал санкции вчера»,— сказал господин Уиткофф, добавив, что такая беседа «предстоит» и «все к ней открыты» (цитата по РИА Новости).

«Мы придем к прекращению огня. Я думаю, после этого все остальное станет деталями — ослабление санкций и все другие вещи, которые последуют за полноценной договоренностью о мире»,— пояснил Стив Уиткофф.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который стал их совместной попыткой добиться ключевых договоренностей по украинскому конфликту. В ходе беседы, в частности, затрагивался вопрос установления режима прекращения огня. В Кремле сообщили, что Владимир Путин обозначил ряд «существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ». В результате переговоров президент РФ согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетическим объектам и дал соответствующий приказ военным.

В воскресенье, 23 марта, делегации Вашингтона и Москвы встретятся в саудовской Джидде, чтобы обсудить детали договоренностей с Украиной о прекращении огня. Об этом после переговоров двух лидеров сообщил спецпосланник США Стив Уиткофф.

Подробности — в материале «Ъ» «Договорились».

Анастасия Домбицкая