Кого исключили из санкционных списков

19 мая 2023 года США сняли санкции с основателя IBS Group Анатолия Карачинского. В списки попал как член набсовета банка «Открытие». Оставил пост в декабре 2022-го.

7 июня того же года Великобритания сняла санкции с бывшего первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса. Предприниматель покинул пост в апреле 2022 года.

20 июля Великобритания сняла санкции с бизнесмена Олега Тинькова (внесен в реестр иноагентов). В 2022 году он отказался от гражданства РФ, позже продал долю в TCS Group.

20 июля США сняли санкции с бывших членов набсовета банка «Открытие» Андрея Голикова и Елены Титовой. Были включены в санкционный список 20 апреля 2022 года, сложили свои полномочия спустя шесть дней.

14 сентября ЕС не продлил санкции против трех граждан РФ: экс-главы Ozon Александра Шульгина, экс-совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова и главы группы ЕСН Григория Березкина.

10 ноября Канада сняла санкции с бывших топ-менеджеров Сбербанка Льва Хасиса, Натальи Алымовой и Александры Бурико. Все они покинули посты после введения санкций в 2022-м.

16 ноября Канада исключила из санкционного списка Олега Бойко. Один из основателей Evraz Group через суд доказал, что не связан с российскими властными структурами.

29 ноября бизнесмен Александр Пумпянский добился в суде ЕС снятия санкций и оплаты издержек, так как вышел из совета директоров Трубной металлургической компании.

5 марта 2024 года Великобритания сняла санкции с основателя энергетической компании «Арети» Игоря Макарова. В июне 2023 года он отказался от гражданства РФ.

13 марта ЕС исключил из санкционных списков экс-главу «Яндекса» Аркадия Воложа и вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца.

20 марта ЕС снял санкции с автогонщика Никиты Мазепина из-за отсутствия экономических связей с подсанкционным основателем «Уралхима» Дмитрием Мазепиным.

10 апреля Европейский суд постановил отменить санкции против основателей «Альфа-групп» Петра Авена и Михаила Фридмана из-за недоказанности их связей с властями РФ. Оба бизнесмена остаются в санкционном списке ЕС несмотря на решение суда.