Российский предприниматель Фархад Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям

Бывший совладелец газодобывающей компании «Нортгаз» Фархад Ахмедов, исключенный из санкционного списка ЕС в сентябре 2023 года, выиграл суд у Совета Европейского cоюза (ЕС), следует из постановления судебного органа в Люксембурге. Совету ЕС предписано аннулировать все постановления об ограничениях против господина Амхедова с 8 апреля 2022 года. Совет ЕС также обязан оплатить все судебные издержки, связанные с делом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фархад Ахмедов в 2010 году

Фото: ТАСС Фархад Ахмедов в 2010 году

Фото: ТАСС

Российский бизнесмен попал под санкции ЕС 8 апреля 2022 года. В качестве основания для внесения в санкционный список указывалась близость предпринимателя к Кремлю, а также работа в ведущих сферах российской экономики, которая обеспечивает источник доходов правительства России, ответственного за «дестабилизацию Украины».

Источники издания OilPrice в Брюсселе в августе 2023 года сообщали, что с господина Ахмедова планируется снять санкции, поскольку решение об их введении было основано на устаревшей информации: он продал акции «Нортгаза» в 2012 году и с 2017-го не держит в своем портфеле акции российских компаний. В сентябре 2023 года Фархад Ахмедов был исключен из санкционного списка Европейского союза.

В апреле суд в Люксембурге постановил отменить персональные санкции в отношении основателей «Альфа-групп» Петра Авена и Михаила Фридмана, которые попали в санкционные списки в апреле 2022 года. Основания для включения их в списки не отвечали европейским стандартам, а меры были чрезмерными.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Михаил Фридман оказался невъездным».