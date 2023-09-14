Евросоюз снял санкции с бизнесменов Ахмедова, Березкина и Шульгина

В официальном журнале Евросоюза опубликованы имена четырех россиян, а отношении которых не были продлены санкции ЕС. В этом списке оказались три бизнесмена: глава группы ЕСН Григорий Березкин, экс-глава Ozon Александр Шульгин, совладелец «Нортгаза» Фархад Ахмедов. Также санкции не продлили в отношении полковника ВС РФ, Героя России Георгия Шуваева. Он погиб в октябре прошлого года во время боев в Харьковской области.

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Вчера, 13 сентября, Евросоюз продлил до 15 марта 2024 года индивидуальные санкции против российских граждан и организаций в связи с конфликтом на Украине. В сообщении ЕС говорилось, что ограничения не продлены в отношении четырех человек. Их имена не раскрывалась. Однако фамилии Березкина, Шульгина и Ахмедова назывались в прессе.

Григорий Березкин, Александр Шульгин и Фархад Ахмедов попали в санкционный список ЕС 8 апреля 2022 года.

Издание OilPrice писало в августе 2023 года, что санкции с Фархада Ахмедова планируется снять, потому что их ввели на основании устаревшей информации: он продал акции «Нортгаза» в 2012 году и с 2017 года не держал в своем портфеле акции российских компаний.

Кроме того, в марте на YouTube была опубликована 35-минутная аудиозапись разговора двух мужчин, в котором они критиковали российские власти и лично президента за действия на Украине. В описании на украинском языке утверждается, что собеседники на записи — это Фархад Ахмедов и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Последний потом уверял, что его голос воссоздали с помощью нейросетей.

Александр Шульгин добился снятия санкций через суд 6 сентября. Он оспорил в Европейском суде общей юрисдикции пункт, в котором был указан как «ведущий бизнесмен». По мнению экспертов, именно тот факт, что Александр Шульгин ушел из Ozon (он покинул пост гендиректора компании 11 апреля 2022 года и вышел из состава совета директоров), стал решающим при принятии решения.

Господин Шульгин стал первым российским бизнесменом, который смог оспорить санкции в суде. Всего подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге, чтобы оспорить включение в санкционные списки Евросоюза, 60 предпринимателей и компания из России и Белоруссии. Григорий Березкин также был одним из них. Издание OilPrice писало, что за исключение господина Березкина из черного списка выступали даже некоторые представители российской оппозиции, которые считают, что он не имеет тесных связей с Кремлем.