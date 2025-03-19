Глава европейской дипломатии заявила о нежелании РФ идти на уступки по Украине

Москва «не желает идти ни на какие уступки» в вопросе достижения мира на Украине, считает верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас. К такому выводу глава европейской дипломатии пришла, изучив информацию об итогах телефонного разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 18 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас

Фото: Mathieu Belanger / Reuters Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас

Фото: Mathieu Belanger / Reuters

«Если вы прочтете два официальных заявления (Москвы и Вашингтона.— "Ъ") по итогам телефонного разговора, то поймете, что... Россия на самом деле не хочет идти ни на какие уступки»,— заявила госпожа Каллас в беседе с журналистами в Брюсселе сегодня, 19 марта (цитата по Reuters).

Вчера, 18 марта, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который стал их совместной попыткой добиться ключевых договоренностей по украинскому конфликту. В ходе беседы, в частности, затрагивался вопрос установления режима прекращения огня. В Кремле сообщили, что Владимир Путин обозначил ряд «существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ». В результате переговоров президент РФ согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетическим объектам и дал соответствующий приказ военным.

В воскресенье, 23 марта, делегации Вашингтона и Москвы встретятся в саудовской Джидде, чтобы обсудить детали договоренностей с Украиной о прекращении огня. Об этом после переговоров двух лидеров сообщил спецпосланник США Стив Уиткофф.

Подробности — в материале «Ъ» «Договорились».

Анастасия Домбицкая