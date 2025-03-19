Аэропорт Нижнекамска возобновил работу

Аэропорт Нижнекамска (Бегишево) в 7:30 по мск возобновил прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация. Ограничения в аэропорту действовали два часа, с 5:30 по мск, их вводили для обеспечения безопасности полетов.

Также ночью приостанавливали работу аэропорты Нижнего Новгорода и Казани, там ограничения уже сняли. По данным Минобороны, в течение ночи было сбито 57 БПЛА над четырьмя российскими регионами и Азовским морем. Больше всего дронов уничтожили в Курской области — 35, обошлось без пострадавших.