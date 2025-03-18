Боец «Орлана» погиб в результате обстрела белгородского райцентра

ВСУ обстреляли райцентр Красная Яруга в Белгородской области. В результате погиб боец подразделения «Орлан». От полученных ранений он скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате попадания боеприпаса в поселке загорелся автобус. Пожарные расчеты ликвидировали возгорание. Также поврежден стоявший рядом соцобъект.

Сегодня Краснояружский район не раз попадал под удары ВСУ. Утром в районе села Графовка на взрывном устройстве подорвался служебный автобус, в результате чего пострадали три мирных жителя. Днем из-за атаки FPV-дрона в районе села Репяховка был ранен боец теробороны.

Алина Морозова