Трамп назвал разговор с Путиным «очень хорошим и продуктивным»

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел «очень хороший и продуктивный» телефонный разговор с российским президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что лидеры договорились о немедленном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, за которым последует работа над временным прекращением огня и окончательной остановкой боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Мы договорились о немедленном прекращении огня по всем энергетическим объектам и инфраструктуре с пониманием того, что мы будем быстро работать над полным перемирием и в конце концов окончанием этой ужасной войны России и Украины. Эта война никогда не началась бы, если бы я был президентом! Многие элементы мирного договора были обсуждены, в том числе то, что тысячи солдат погибают прямо сейчас и президенты Путин и Зеленский хотят закончить это. Этот процесс теперь идет полным ходом, и мы, надеюсь, завершим эту работу для всего человечества!» — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Как сообщил Кремль, Владимир Путин поддержал идею Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду военным. При этом для полного прекращения боевых действий российская сторона выдвинула несколько условий, в том числе прекращение военной помощи Украине и передачи ей разведывательных данных. Согласно сообщению Белого дома, в ближайшее время США и Россия проведут переговоры на Ближнем Востоке для обсуждения урегулирования конфликта.

Лусине Баласян