США и Россия проведут переговоры на Ближнем Востоке по Украине

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора согласились, что «движение к миру» начнется с прекращения огня по объектам энергетики и инфраструктуры, а также технических переговоров о прекращении ведения огня в Черном море, полном прекращении огня и постоянном мире. Об этом сообщил Белый дом. Соответствующие встречи начнутся на Ближнем Востоке в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сегодня президент Трамп и президент Путин говорили о необходимости заключения мира и прекращения огня на Украине. Оба лидера согласились, что этот конфликт должен завершиться установлением прочного мира»,— говорится в сообщении Белого дома.

Как сообщил Кремль, Владимир Путин поддержал идею Дональда Трампа о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. При этом для полного прекращения боевых действия российская сторона выдвинула несколько условий, в том числе — прекращение военной помощи Украине.

Российская сторона рассказала, что по итогу переговоров достигнута договоренность о создании экспертных групп России и США по украинскому урегулированию. Лидеры также условились начать переговоры по инициативе о безопасности судоходства в акватории Черного моря.

Лусине Баласян