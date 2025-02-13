Инвесторы «выпускают пар»

Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) на основной сессии стабилизировался чуть выше уровня 3200 пунктов. Объемы торгов остаются близкими к рекордным за три года. В основном участники торгов отыгрывают позитивные новости геополитики на фоне начала диалога между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, инвесторы рассчитывают на смягчение монетарной политики Банка России. Однако пока на устойчивый дальнейший рост рынка не рассчитывают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Индекс Московской биржи в первой половине основной сессии в четверг, 13 февраля, стабилизировался возле уровня 3200 пунктов. При этом в ходе стремительного ралли в вечернюю сессию среды и его продолжения на утренней сессии четверга индекс IMOEX2 (основан на индексе MOEX, но рассчитывается во все время торгов) поднимался почти на 9% по сравнению с закрытием основной сессии предыдущего дня.

Максимальное значение индекса MOEX на основной сессии составляло в первой половине дня 3247,68 пункта. Объем торгов к 16:00 составил около 200 млрд руб., что близко к рекордным показателям за три года. «Сейчас рынок выпускает пар, некоторые акции корректируются после 10−15% роста»,— отмечает старший инвестиционный аналитик Go Invest Ильдар Макаренков.

Основными факторами, поддерживающими российский рынок, оставались изменение позиции новой администрации США по урегулированию геополитического конфликта и состоявшийся телефонный разговор президентов России и США, считают эксперты.

«В отличие от предыдущих разговоров, в этот раз мы увидели оптимистичные заявления президента США Дональда Трампа и конструктивное коммюнике пресс-службы Кремля»,— указывает Ильдар Макаренков.

Кроме того, рынок ждет и смягчение жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, отмечают эксперты. «В пятницу ключевая ставка наверняка сохранится (сейчас 21%.— “Ъ”), а летом — начнет снижаться»,— ожидает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. По его мнению, к концу года она может снизиться до 16%.

Впрочем, пока участники рынка воздерживаются говорить об устойчивости роста. «Рынок очень чувствительный, и любой "откат" в процессе согласования позиций» участников переговоров по урегулированию вокруг Украины «может привести и к откату только-только восстанавливающегося рынка»,— считает господин Зельцер.

Ксения Куликова