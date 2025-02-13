Инвесторы «выпускают пар»
Индекс MOEX стабилизировался возле уровня 3200 пунктов
Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) на основной сессии стабилизировался чуть выше уровня 3200 пунктов. Объемы торгов остаются близкими к рекордным за три года. В основном участники торгов отыгрывают позитивные новости геополитики на фоне начала диалога между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, инвесторы рассчитывают на смягчение монетарной политики Банка России. Однако пока на устойчивый дальнейший рост рынка не рассчитывают.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Индекс Московской биржи в первой половине основной сессии в четверг, 13 февраля, стабилизировался возле уровня 3200 пунктов. При этом в ходе стремительного ралли в вечернюю сессию среды и его продолжения на утренней сессии четверга индекс IMOEX2 (основан на индексе MOEX, но рассчитывается во все время торгов) поднимался почти на 9% по сравнению с закрытием основной сессии предыдущего дня.
Максимальное значение индекса MOEX на основной сессии составляло в первой половине дня 3247,68 пункта. Объем торгов к 16:00 составил около 200 млрд руб., что близко к рекордным показателям за три года. «Сейчас рынок выпускает пар, некоторые акции корректируются после 10−15% роста»,— отмечает старший инвестиционный аналитик Go Invest Ильдар Макаренков.
Основными факторами, поддерживающими российский рынок, оставались изменение позиции новой администрации США по урегулированию геополитического конфликта и состоявшийся телефонный разговор президентов России и США, считают эксперты.
«В отличие от предыдущих разговоров, в этот раз мы увидели оптимистичные заявления президента США Дональда Трампа и конструктивное коммюнике пресс-службы Кремля»,— указывает Ильдар Макаренков.
Кроме того, рынок ждет и смягчение жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, отмечают эксперты. «В пятницу ключевая ставка наверняка сохранится (сейчас 21%.— “Ъ”), а летом — начнет снижаться»,— ожидает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. По его мнению, к концу года она может снизиться до 16%.
Впрочем, пока участники рынка воздерживаются говорить об устойчивости роста. «Рынок очень чувствительный, и любой "откат" в процессе согласования позиций» участников переговоров по урегулированию вокруг Украины «может привести и к откату только-только восстанавливающегося рынка»,— считает господин Зельцер.