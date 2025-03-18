Путин: на полную свободу торговли и платежей надеяться больше не стоит

Президент Владимир Путин заявил, что даже в случае снятия санкций у западных «конкурентов» найдутся другие способы «вставить палки в колеса России». Президент заявил, что рассчитывать на свободную торговлю больше не стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Как было прежде, уже не будет. На полную свободу торговли, платежей и перетока капиталов надеяться не стоит, как и не надо рассчитывать на западные механизмы защиты прав инвесторов и предпринимателей»,— сказал Владимир Путин на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Также президент страны заявил, что санкции — это не временные меры, а механизмы системного давления на Россию и «конкуренты» всегда будут стремиться сдерживать российскую экономику. Господин Путин отметил, что против российских компаний и физлиц введено больше 28 тыс. санкций, но, по его мнению, санкции стали дополнительным катализатором структурных изменений в российской экономике.

Также Владимир Путин заявил, что вопросы приватизации в стране необходимо обсуждать, пока они не будут решены окончательно. До этого министр финансов Антон Силуанов анонсировал подготовку предложения по «большой приватизации».