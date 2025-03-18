«Как прежде уже не будет»: выступление Владимира Путина на съезде РСПП. Главное
Владимир Путин выступил 18 марта на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Президент РФ поблагодарил отечественный бизнес за работу в условиях санкций и заявил, что западные страны и дальше будут использовать ограничения для давления на экономику страны. Также Владимир Путин поручил разработать механизм для возвращения отдельных компаний в страну.
Владимир Путин во время выступления на ежегодном съезде РСПП
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О санкциях
- Санкции это не временный механизм, а система стратегического давления на страну.
- Санкции стали дополнительным катализатором структурных изменений в российской экономике.
- Против России в отношении физических и юридических лиц введено 28 595 санкций.
- Как было прежде, уже не будет. На полную свободу торговли, платежей и перетока капиталов надеяться не стоит.
- Не надо рассчитывать на западные механизмы защиты прав инвесторов и предпринимателей.
О возвращении западных компаний
- Правительству поручено подготовить правила возвращения западных компаний на российский рынок.
- У России должны быть гарантии добросовестного выполнения обязательств зарубежными брендами.
- Россия уважает западные компании, которые остались, даже под другими брендами.
- Для возвращающихся в Россию компаний привилегий не будет.
- Западному бизнесу не удастся выкупить обратно свой бизнес за скромные деньги.
- Для компаний, чьи ниши оказались заняты, «поезд ушел».
Об экономике
- Охлаждение российской экономики неизбежно, но нужно не допустить переохлаждения, как в криокамере.
- Нужно избежать перекосов ключевых макропараметров и сдержать инфляцию.
- Экономика России должна оставаться тихой гаванью для бизнеса.
О приватизации
- Вопросы приватизации надо обсуждать, пока не решим окончательно.