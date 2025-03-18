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Коммерсантъ FM
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«Как прежде уже не будет»: выступление Владимира Путина на съезде РСПП. Главное

Владимир Путин выступил 18 марта на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Президент РФ поблагодарил отечественный бизнес за работу в условиях санкций и заявил, что западные страны и дальше будут использовать ограничения для давления на экономику страны. Также Владимир Путин поручил разработать механизм для возвращения отдельных компаний в страну.

Владимир Путин во время выступления на ежегодном съезде РСПП

Владимир Путин во время выступления на ежегодном съезде РСПП

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин во время выступления на ежегодном съезде РСПП

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О санкциях

  • Санкции это не временный механизм, а система стратегического давления на страну.
  • Санкции стали дополнительным катализатором структурных изменений в российской экономике.
  • Против России в отношении физических и юридических лиц введено 28 595 санкций.
  • Как было прежде, уже не будет. На полную свободу торговли, платежей и перетока капиталов надеяться не стоит.
  • Не надо рассчитывать на западные механизмы защиты прав инвесторов и предпринимателей.

О возвращении западных компаний

  • Правительству поручено подготовить правила возвращения западных компаний на российский рынок.
  • У России должны быть гарантии добросовестного выполнения обязательств зарубежными брендами.
  • Россия уважает западные компании, которые остались, даже под другими брендами.
  • Для возвращающихся в Россию компаний привилегий не будет.
  • Западному бизнесу не удастся выкупить обратно свой бизнес за скромные деньги.
  • Для компаний, чьи ниши оказались заняты, «поезд ушел».

Об экономике

  • Охлаждение российской экономики неизбежно, но нужно не допустить переохлаждения, как в криокамере.
  • Нужно избежать перекосов ключевых макропараметров и сдержать инфляцию.
  • Экономика России должна оставаться тихой гаванью для бизнеса.

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