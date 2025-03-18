«Как прежде уже не будет»: выступление Владимира Путина на съезде РСПП. Главное

Владимир Путин выступил 18 марта на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Президент РФ поблагодарил отечественный бизнес за работу в условиях санкций и заявил, что западные страны и дальше будут использовать ограничения для давления на экономику страны. Также Владимир Путин поручил разработать механизм для возвращения отдельных компаний в страну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин во время выступления на ежегодном съезде РСПП

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин во время выступления на ежегодном съезде РСПП

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О санкциях

Санкции это не временный механизм, а система стратегического давления на страну.

Санкции стали дополнительным катализатором структурных изменений в российской экономике.

Против России в отношении физических и юридических лиц введено 28 595 санкций.

Как было прежде, уже не будет. На полную свободу торговли, платежей и перетока капиталов надеяться не стоит.

Не надо рассчитывать на западные механизмы защиты прав инвесторов и предпринимателей.

О возвращении западных компаний

Правительству поручено подготовить правила возвращения западных компаний на российский рынок.

У России должны быть гарантии добросовестного выполнения обязательств зарубежными брендами.

Россия уважает западные компании, которые остались, даже под другими брендами.

Для возвращающихся в Россию компаний привилегий не будет.

Западному бизнесу не удастся выкупить обратно свой бизнес за скромные деньги.

Для компаний, чьи ниши оказались заняты, «поезд ушел».

Об экономике

Охлаждение российской экономики неизбежно, но нужно не допустить переохлаждения, как в криокамере.

Нужно избежать перекосов ключевых макропараметров и сдержать инфляцию.

Экономика России должна оставаться тихой гаванью для бизнеса.

О приватизации