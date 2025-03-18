Владимир Путин выступил на съезде РСПП

Президент России Владимир Путин прибыл на ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В начале своего выступления глава государства поблагодарил членов союза за активную деятельность. Он отметил, что за последние годы российский бизнес столкнулся с мощным давлением, в том числе с санкциями. По его словам, санкции стали дополнительным катализатором структурных изменений в российской экономике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Владимир Путин заявил, что санкции — это не временные меры, а механизмы системного давления на Россию. У конкурентов всегда будет стремление сдерживать российскую экономику, отметил глава государства.

Против российских компаний и физических лиц было введено 28 тыс. 595 санкций, заявил президент. «Это больше, чем все санкции в отношении всех стран, против которых вводились эти санкции. Причем кратно выше»,— сказал он.

Даже в случае снятия санкций, указал глава государства, у конкурентов найдется другой способ «вставить России палки в колеса». «Как было прежде, уже не будет. На полную свободу торговли, платежей и перетока капиталов надеяться не стоит, как и не надо рассчитывать на западные механизмы защиты прав инвесторов и предпринимателей»,— добавил президент.

Глава государства поручил правительству подготовить правила возвращения западных компаний в Россию с гарантиями добросовестного выполнения обязательств.

В съезде принимают участие около 1,3 тыс. делегатов и гостей. Кремль ранее сообщал, что основными темами для обсуждения в этом году станут инициативы предпринимательского сообщества по реализации национальных проектов.

О том, на каких условиях смогут вернуться зарубежные бренды,— в материале «Ъ FM» «Камбэку отсчитывают время».