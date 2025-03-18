Минфин готовит «большую приватизацию»

Министерство финансов России готовит предложение по «большой приватизации», заявил глава ведомства Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества. Какие и сколько компаний могут попасть в программу, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«На наш взгляд, сейчас то время, когда можно еще раз этот вопрос поставить на повестку дня в 2025 году. Предстоит утвердить новые стратегии развития госкомпаний, чтобы повысить их вовлечение в достижение национальных целей»,— рассказал министр (цитата по ТАСС).

По его словам, в 2025 году поступления от реализации имущества должны составить не менее 100 млрд руб. Речь идет о средствах от приватизации, в том числе по судебным решениям.

В октябре 2024 года замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил «Ъ», что в прогнозный план приватизации власти внесли 184 хозяйственных общества. Из них 102 «с целевой функцией "продажа" и 82 вертикально интегрированных структуры». В 2024 году было продано в общей сложности 27 хозяйственных обществ. В декабре глава ВТБ Андрей Костин заявил о возможности приватизации 10% акций банка.

О планах Минфина — в интервью господина Моисеева «Ъ» «Минфин не формирует планов по деприватизации».