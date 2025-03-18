Путин — о приватизации: надо обсуждать, пока не решим окончательно

Президент России Владимир Путин, выступая на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), заявил, что вопросы приватизации в стране необходимо обсуждать, пока они не будут решены окончательно.

«Действительно, вопросов много всегда. Здесь Александр Николаевич (Шохин, президент РСПП.— ''Ъ'') сейчас только что сказал о защите интересов добросовестных приобретателей, всего, что связано с приватизацией. Мы уже сто раз это обсуждали, и правильно — надо обсуждать, пока не решим окончательно»,— сообщил президент на пленарном заседании (цитата по «РИА Новости»).

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сегодня, 18 марта, анонсировал подготовку предложения по «большой приватизации». Сколько компаний она может затронуть, он не уточнил. Глава Росимущества Вадим Яковенко сообщал, что в 2024 году по результатам приватизации имущества казны и корпоративных активов в бюджет поступило 132 млрд руб. при планировавшихся 6 млрд руб.

В 2025 году поступления от реализации имущества должны составить не менее 100 млрд руб. Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил «Ъ», что в прогнозный план приватизации власти внесли 184 хозяйственных общества.

Подробности — в интервью господина Моисеева.