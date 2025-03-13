Евросоюз обсуждает новый пакет антироссийских санкций

Страны ЕС не планируют смягчать санкции против России, а обсуждают новый пакет ограничений, сообщила представитель внешнеполитической службы объединения Анитта Хиппер. В прошлый раз Евросоюз расширил санкционное давление на РФ 24 февраля, в третью годовщину СВО. Туда были включены банковский сектор, металлургия и логистика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dursun Aydemir / Anadolu Agency / Getty Images Фото: Dursun Aydemir / Anadolu Agency / Getty Images

«Мы ввели 16 пакетов санкций, которые были одобрены единогласно, работаем над 17-м пакетом»,— сказала госпожа Хиппер на брифинге в Брюсселе, комментируя возможные переговоры с США по этому поводу (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, ЕС намерен продлить и персональные санкции против российских граждан.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что шагов по снятию ограничительных мер с России не предпринимается. Однако этот вопрос может стать предметом обсуждения на будущих переговорах о мире на Украине. В них, по убеждению господина Рубио, должны участвовать страны ЕС.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что советники президента США Дональда Трампа прорабатывают план смягчения санкций в отношении России. По данным Reuters, изменение санкционной политики Вашингтона зависит от согласия Москвы на прекращение огня.

Подробнее о санкциях против РФ — в материале «Ъ» «В очереди на снятие».