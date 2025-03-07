В очереди на снятие

Российский союз промышленников и предпринимателей обсудил с Торговой палатой США возможное снятие американских санкций, сообщил в пятницу глава объединения Александр Шохин. Среди обозначенных приоритетов — отмена ограничений в сфере авиации (в части поставок запчастей и обслуживания самолетов), а также нормализация платежно-расчетных отношений. Российская сторона считает необходимым снять санкции еще и с экологических проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, «пару недель назад» состоялась встреча представителей российского бизнеса с главой Американской торговой палаты Робертом Эйджи, темой обсуждения стало возможное снятие санкций США. По словам господин Шохина, Американская торговая палата высказала намерение подготовить «Белую книгу» с предложениями. Подготовку такого документа для американских властей в РСПП «горячо поддерживают», отметил глава союза. По его словам, необходимо «хорошо подготовить» возможную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Некоторые предложения не вызвали возражений у обеих сторон.

Так, по словам Александра Шохина, они согласны в том, что первоочередными при снятии санкций могут стать «вопросы, связанные с безопасностью граждан, такие как гражданская авиация, комплектующие для самолетов и обслуживание судов».

Также, полагают в РСПП, стоит вывести из-под санкций экологические проекты, например «чистое» оборудование для энергетики, работы на шельфе, в Арктике. Обратил внимание Александр Шохин и на ограничения в фармацевтической отрасли: у компаний, работающих в России, по его словам, «полный запрет на развитие». Отметим, что в интервью РБК Роберт Эйджи обозначил и другие инициативы: это снятие запрета на инвестиции для американских компаний, а также отмена санкций в отношении российских банков для решения проблемы трансграничных платежей.

Кроме темы санкций Александр Шохин сегодня высказался по вопросу защиты прав предпринимателей по итогам приватизационных сделок. Напомним, речь идет о проблеме деприватизации объектов со ссылкой на «недобросовестность» собственников. Конституционный суд (КС) в октябре постановил, что по делам об имуществе, приобретенном в результате коррупционных нарушений, не должно быть сроков давности, за исключением дел, основанных на нарушениях при приватизации. По мнению РСПП, в Гражданском кодексе необходимо четко определить момент, когда государственные, муниципальные органы и контрольно-надзорные и правоохранительные органы узнали или должны были узнать о нарушении своих прав (например, дата нарушения или регистрации прав), и четко определить срок давности.

Глава РСПП напомнил, что уже заканчивается шестимесячный срок, в течение которого постановления КС обычно инкорпорируются в законодательство. «Нам не хотелось бы, чтобы правительство пропустило эту возможность»,— отметил господин Шохин, добавив, что на следующей неделе истекает срок подготовки соответствующего доклада президенту. В связи с этим он намерен попросить экономического вице-премьера Александра Новака провести совещание, чтобы бизнес и правительство могли «утрясти позиции».

Евгения Крючкова