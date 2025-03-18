Путин поручил разработать правила возвращения западных компаний в Россию

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить правила возвращения западных компаний на российский рынок. У России должны быть гарантии добросовестного выполнения обязательств зарубежными брендами. Об этом глава государства заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я прошу правительство актуализировать перечень зарубежных компаний, которые прекратили работу в России, а также разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел в нашей стране»,— сказал господин Путин. Этот процесс должен быть максимально прозрачным, отметил президент.

Сегодня, 18 марта, первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что требуется разработать подходы к возвращению иностранных компаний на российский рынок и такая возможность не должна табуироваться. В феврале Союз торговых центров предложил Uniqlo, H&M и Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) рассмотреть возвращение в Россию. Денис Мантуров говорил, что Россия допустит на свой рынок только те компании, в которых сама заинтересована. Аналогичную позицию изложил вице-премьер Александр Новак.

Владимир Путин распоряжался отрегулировать процесс возвращения иностранных компаний, но дать преференции российским. Минэкономики предупредило, что требования для решивших вернуться в Россию компаний изменятся.

Подробности — в материале «Камбэку отсчитывают время».