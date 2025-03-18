Глава «Росатома»: для включения ЗАЭС в энергосистему РФ требуется много работы

Для полноценного включения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в энергосистему России нужны гарантии безопасности ядерного объекта. Для этого предстоит большая работа, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Должны быть соблюдены все условия для безопасной работы ядерных объектов»,— сказал господин Лихачев (цитата по «РИА Новости»). По его оценкам, безопасность ядерных объектов входит в число приоритетов России в рамках урегулирования конфликта на Украине. В связи с этим Запорожская и Курская АЭС находятся в зоне особого внимания.

Вчера, 17 марта, Алексей Лихачев назвал напряженной ситуацию на ЗАЭС из-за ударов вооруженных сил Украины. Риски «военных инцидентов» остаются, а технологических сведены к минимуму. На прошлой неделе в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) назвали очевидной нестабильность ядерной безопасности на ЗАЭС. Группа МАГАТЭ, работавшая там, почти каждый день слышала взрывы.

ЗАЭС — крупнейшая атомная электростанция Европы. С октября 2022 года она находится под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). В настоящее время реакторы находятся в состоянии холодного останова. В феврале текущего года Алексей Лихачев говорил, что госкорпорация готовит ЗАЭС к запуску. Позже в МАГАТЭ заявили об уязвимости ядерной безопасности на ЗАЭС.

О ситуации на ЗАЭС — в материале «Ъ».