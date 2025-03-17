Глава «Росатома» рассказал о напряженной ситуации на ЗАЭС из-за ударов ВСУ

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается напряженной из-за ударов вооруженных сил Украины (ВСУ). Риски «военных инцидентов» остаются, а технологических сведены к минимуму. Об этом заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

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«На Запорожской АЭС все напряженно. Регулярно фиксируются и атаки боевых дронов, и ракетная опасность, и артобстрелы на линии боевого соприкосновения — это буквально считаные сотни метров до станции. Звучат тревоги и в самом Энергодаре»,— сказал господин Лихачев в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. В настоящее время реакторы находятся в состоянии «холодный останов», добавил глава «Росатома».

«Холодный останов» — это безопасное состояние реактора, когда его глушат при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды.

На прошлой неделе в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) назвали очевидной нестабильность ядерной безопасности на ЗАЭС. Группа МАГАТЭ, работавшая там, почти каждый день слышала взрывы.

6 марта сообщалось, что Энергодар, город-спутник ЗАЭС, оказался обесточен после аварии. В октябре прошлого года город остался без электричества в результате атаки БПЛА, в ноябре — из-за аварийного отключения ЛЭП.

ЗАЭС — крупнейшая атомная электростанция Европы. С октября 2022 года она находится под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). В феврале текущего года Алексей Лихачев говорил, что госкорпорация готовит ЗАЭС к запуску. Позже в МАГАТЭ заявили об уязвимости ядерной безопасности на ЗАЭС.

О ситуации на ЗАЭС — в материале «Ъ».