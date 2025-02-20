Гендиректор МАГАТЭ заявил о хрупкой ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об уязвимости ядерной безопасности, отметив, что у Запорожской АЭС (ЗАЭС) осталась единственная внешняя линия электропередачи 750 кВ. Он подчеркнул, что сотрудники МАГАТЭ каждый день слышат взрывы на разном расстоянии от ЗАЭС, а ситуация с ядерной безопасностью «остается крайне хрупкой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рафаэль Гросси

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Рафаэль Гросси

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Запорожская АЭС по-прежнему нуждается в надежных поставках внешней энергии для охлаждения, хотя ее шесть реакторов остановлены уже более двух лет назад... Уязвимость внешней энергетической ситуации остается источником глубокой обеспокоенности для ядерной безопасности»,— сказал господин Гросси (цитата по сайту МАГАТЭ).

На прошлой неделе была отключена резервная линия 330 кВ из-за «неустановленной военной активности», сообщает ведомство. До конфликта у ЗАЭС было в общей сложности десять линий электропередачи. Группа МАГАТЭ продолжает проводить обходы территории ЗАЭС в рамках работы по мониторингу и оценке ядерной безопасности, добавили там.

На ЗАЭС задерживаются ротации экспертов МАГАТЭ. В феврале ротация была сорвана дважды: 5 февраля и 12 февраля. В феврале гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация готовится запустить ЗАЭС.