МАГАТЭ: звуки взрывов возле ЗАЭС раздаются почти каждый день

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) назвали очевидной нестабильность ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на ЗАЭС, 2023 год

Фото: Alina Smutko / Reuters Вид на ЗАЭС, 2023 год

Фото: Alina Smutko / Reuters

«Неустойчивая ситуация с ядерной защитой и безопасностью была очевидна и на Запорожской атомной электростанции: группа МАГАТЭ, работавшая там, почти каждый день слышала взрывы на разном расстоянии от объекта»,— заявили в организации.

Также в МАГАТЭ заявили, что украинские пожарные взяли под контроль ситуацию на Чернобыльской АЭС после атаки беспилотника в прошлом месяце. В результате взрыва БПЛА на защитной оболочке четвертого реактора «образовалась большая дыра, возник пожар внутри конструкции, который продолжал тлеть более двух недель», сообщили в агентстве. «Работая круглосуточно, чтобы сдержать последствия удара беспилотника, украинские спасатели постепенно смогли потушить все тлеющие очаги... В прошлую пятницу на объекте удалось понизить уровень происшествия с "чрезвычайной ситуации" до "контролируемой ситуации"»,— приводит слова генерального директора агентства Рафаэля Гросси пресс-служба МАГАТЭ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг заявления президента Украины Владимира Зеленского о попадании российского беспилотника по Чернобыльской АЭС. Представитель Кремля назвал обвинение Москвы в ударах по энергетическому объекту «очередной подтасовкой». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова господина Зеленского «провокацией».