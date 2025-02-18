«Росатом» готовит к запуску Запорожскую АЭС

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация готовит «большую программу» ввода в эксплуатацию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он также заявил, что в Энергодаре, вблизи которого находится ЗАЭС, основные вопросы обеспечения социальной инфраструктуры уже решены.

«По моему распоряжению готовится большая программа ввода в действие Запорожской атомной электростанции. Имеется в виду и получение соответствующих лицензий — как на установки, так и на работу персонала. Это и работа с топливом, это и создание системы выдачи электроэнергии, и расчет потребительских мощностей по географии. Это все — большой системный план»,— сказал Алексей Лихачев ТАСС.

Гендиректор «Росатома» добавил, что госкорпорация будет добиваться безопасных условий ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС. Нынешние условия, по его словам, не позволяют провести ее. Так, на февраль были запланированы две ротации представителей МАГАТЭ, но ни одна из них не состоялась.

С октября 2022 года ЗАЭС — самая крупная атомная станция в Европе — находится под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). Все шесть энергоблоков станции сейчас находятся в состоянии «холодный останов». В 2023 году Алексей Лихачев говорил о планах запустить ЗАЭС в 2024 году.

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