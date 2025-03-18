Сийярто: большинство стран ЕС обязались продолжать конфликт на Украине

Большинство стран Евросоюза (ЕС) и европейские институты настроены продолжать военный конфликт на Украине, утверждает глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, большинство членов объединения и сам Брюссель «взяли на себя четкое обязательство продолжать войну».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как считает господин Сийярто, такая позиция приведет к еще большему числу жертв и разрушений. Министр надеется, что «позиция за мир наберет силу» по мере того, как в Европе набирают силу «патриотические политические силы». «И я надеюсь, что приверженность президента Трампа сделать эти переговоры с Россией успешными сильнее, чем воля некоторых европейцев подорвать этот процесс»,— добавил он на полях конференции «Раисина диалог» (цитата по ТАСС).

Вчера, 17 марта, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что главам МИДов стран ЕС не удалось согласовать пакет помощи Украине на €40 млрд. Она была инициатором предложения и огласила его в этом месяце, но Венгрия заблокировала инициативу. После этого в ЕС предложили создать фонд для военных поставок Украине в размере от €20 до €40 млрд на основе добровольного участия с целью избежать блокировок инициатив помощи Киеву.

По итогам переговоров в Саудовской Аравии 11 марта Украина приняла предложение США о 30-дневном прекращении огня. Владимир Путин говорил, что Россия согласна на приостановку боевых действий, но нужно согласовать множество нюансов.

Подробности — в материале «Ъ» «Прекращения огня не найдется, но есть нюансы».